12月12日、NHK朝ドラ『ばけばけ』の第55回が放送され、番組の最後に第12週「カイダン、ネガイマス。」の予告が流れて話題になっている。【写真】肌も荒れてる…生放送で心配の声を集めた『ばけばけ』高石あかり長すぎた“女中パート”『ばけばけ』は松江の没落士族の娘である小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の日常を描く作品。ド