元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織（39）が11日、自身のインスタグラムを更新。“印象ガラリ”なイメチェンショットを公開した。【写真】「お顔が小さい」「肌の透明感すごすぎません!?」“印象ガラリ”な近影を披露した木村沙織「デトックス完了」とつづり、車内での自撮り写真と美容室での動画をアップ。前髪を左右に流したショートヘアで、カラーは明るめの茶髪に染まっている。「パ