アイドルグループ・#ババババンビの宇咲が、『DOLCE vol.19』（発売中）で初掲載にして初の裏表紙を飾った。“とにかく可愛い”が全開となったグラビアが並ぶ誌面で、宇咲の魅力が存分に引き出されている。【別カット】白＆オレンジビキニで美ボディを披露した宇咲宇咲は「DOLCE初掲載で、裏表紙まで務めさせていただけて本当にうれしい」と喜びを語り、メンバーの岸みゆが同誌に登場した際に世界観に魅了され、自身も掲載を願