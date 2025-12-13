ロシアのウクライナ侵攻開始からまもなく4年が経とうとしている。2002年に刊行された名著『戦争広告代理店』で現代の国際政治を裏で動かすPR情報戦の実態を解き明かしたノンフィクション作家・高木徹氏（元NHKチーフ・プロデューサー）は、この戦争をどう見ているか？『群像』2026年1月号より始まった待望の新連載『ウクライナPR情報戦演者の「成功」と「落日」』の第1回（後編）を特別公開！ボスニア紛争とウクライナ侵攻の決定