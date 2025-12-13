２歳牝馬ランキング（後編）阪神JFでも人気が予想されるアランカールphoto by Eiichi Yamane/AFLO各選者の１位がすべて異なる大混戦といった状況にある今年の２歳牝馬戦線。２歳女王を決するＧＩ阪神ジュベナイルフィリーズ（以下、阪神JF。12月14日／阪神・芝1600ｍ）を前にしての『Sportivaオリジナル番付（※）』で１位、２位になったのは、はたしてどの馬なのか。※『Sportivaオリジナル番付』とは、デイリー馬三郎の吉田