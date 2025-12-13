恵まれた体躯を武器に豪快な相撲を見せた把瑠都 photo by Jiji Press連載・平成の名力士列伝66：把瑠都平成とともに訪れた空前の大相撲ブーム。新たな時代を感じさせる個性あふれる力士たちの勇姿は、連綿と時代をつなぎ、今もなお多くの人々の記憶に残っている。そんな平成を代表する力士を振り返る連載。今回は、スケールの大きさで人気を集めた把瑠都を紹介する。〉〉〉過去の連載記事一覧【初土俵から「怪物」ぶりを発揮】勝