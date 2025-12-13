「ニッポンの移民」［著］是川夕外国人の問題が選挙の争点になるようになった。だが、そもそもわが国は移民政策を有するのだろうか。本書によれば、日本は国際的に見て、既にかなりの規模の移民を受け入れており、とりわけ永住型の労働移民が多いという。その意味で日本はリベラルで開放的な移民政策を採っている。このような見方には、日本に移民政策はないとする考え方に馴染（なじ）んできた者は違和感を覚えるかもしれない