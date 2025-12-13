「自転車は車道を走らなければならない」という交通ルールがありますが、「子どもが車道を自転車で走るのは危険では？」と思う人もいるでしょう。 実は、状況によっては自転車での歩道通行が認められているケースもあるようです。 本記事では、自転車を運転する際の交通ルールを確認するとともに、交通ルールに違反した場合の罰則についてもまとめています。 自転車は原則「車道」を走