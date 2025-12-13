「研修生（プラクティカンティン）」［著］多和田葉子川は流れ、人は旅し、本は流通する。全篇（ぜんぺん）、移動のイメージに満ち満ちた小説だ。一九八二年の初夏。日本の大学を卒業したばかりの「わたし」は、書籍取次会社の研修生としてハンブルクにやってくる。新しい土地と言語、ユニークな同僚たち。酒と煙草（たばこ）と恋。新鮮な出来事につぎつぎと遭遇する「わたし」の日常が、テンポよく展開していく。新天地で