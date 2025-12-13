英語で「なぜ？」と質問する場合には、“Why”がよく使われる。しかし英語習得の専門家、川崎あゆみさんは「英語ははっきりと伝えるイメージがあるが、微妙な言葉のニュアンスが違うことで不快感を与えることもあり、“Why”を使うと、詰問調に聞こえる場合がある」という――。（第3回／全3回）※本稿は、川崎あゆみ『思ったことを英語にできる 3ます英語』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。※「崎」は正しくはたつ