¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î¼é¸î¿Àµ¯ÍÑ¤òGM¤¬ÌÀ¸À¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤Î³ÍÆÀ¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥´¡¼¥à¥ºGM¤¬¼é¸î¿À¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÇ§¤á¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ­¼Ô¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤ò1¿Í¤ÎÅê¼ê¤Ë¸·Ì©¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¡×¤È¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£31ºÐ¤Î¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï160¥­¥í¤ò