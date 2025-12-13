「ウクライナの形成」［著］村田優樹歴史学の仕事は、何が起こっているかを解説することではない。なぜこうなったのか、因果関係を軸に史料から実証することだ。2022年から始まるロシア・ウクライナ戦争以来、夥（おびただ）しい数のウクライナ関連書籍が出版された。だが、現代のウクライナ問題に至る本質を抉（えぐ）る歴史学の書はそう多くはない。いかなる来歴をもって今のウクライナに繫（つな）がるのか、本書は秀