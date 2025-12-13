「肉は美し」［著］アグスティナ・バステリカ美しい装丁に巻かれた帯には「究極のディストピア食人ホラーSF！」と書いてある。OK、よし来た、と心づもりをしたものの、開始四行目の「人間を屠畜（とちく）する」という言葉に早速困惑する。意味はわかるがわかりたくない。が、そんなやわな拒否感に容赦なく刃（やいば）を向け、解体しにかかってくるのが本作だ。とあるウイルスが蔓延（まんえん）して以来、動物を食すること