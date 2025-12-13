愛子内親王について海外でどのように報じられているのか。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「たとえば『ABC News』では、『日本で愛されている愛子内親王は、しばしばポップスターのように歓声を浴びている』と報じられ、日本の皇位継承がいかに危機的であるかが解説されている」という――。■愛子内親王の「推し」のポニー年末も押し迫ってきたが、来年の干支は午である。午は「うま」と読まれ、動物として馬が充てられてきた。午年