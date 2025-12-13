岩手・東朋中軟式野球部が火災乗り越え東北大会優勝、来春の全国大会へ日常が突然、非日常になる。野球ができることのありがたみを知った選手たちは何度も逆境に立ち向かい、強くなった。今年2月、岩手県大船渡市で大規模な林野火災が発生。鎮圧、鎮火までにかなりの時間を要したため、大船渡市立東朋中軟式野球部（東朋野球クラブ）は約1か月の活動停止を余儀なくされた。思わぬスタートを切った1年だったが、8月の東北少年軟式