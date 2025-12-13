「オーロラが見られなくても」［著］近藤史恵天空に展開されたオーロラの中を僕は魂そのものと化して飛行していたのだった。アメリカ大陸の上空で僕を乗せた旅客機から見えたのは、まるであの世の光景と見間違うようなゾッとする壮絶美。眼下に雲海を、頭上には漆黒の宇宙空間、その中をぬって、星の瞬くオーロラのど真ん中を機は歓喜にふるえて突入していったのです。僕は頭から毛布を被（かぶ）って機内の明かりを遮断し