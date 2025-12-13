ジュニアスポーツはどうあるべきか、親子の絆とは何か――。18歳でゴルフを辞めて家を出た堀真珠さんですが、後に大手の生命保険会社の外交員として働き始めます。そして、約10年後のある日、昔のゴルフ仲間と再会し、久々にゴルフをやってみることに。その時はすんなり溶け込め、楽しくラウンド出来たそうです。しかも元ジュニア選手達は、SNSを駆使してフォロワー数を増やし、プロアマやイベント参加など、仕事が盛りだくさん。