学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「オーラス」はなんの略語？「オーラス」はなんの略か知っていますか？ヒントは、コンサート用語では、ツアーにおける大切な日のことです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「オールラスト」を略した言葉でした！