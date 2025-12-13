高市早苗首相の「存立危機事態」発言を受け、日中関係に緊張が高まっている。米政府当局は2023年以降、習近平国家主席が中国人民解放軍に対し、「2027年までに台湾侵攻の準備を整えよ」と命じているとの見方をたびたび示してきた。実際に中国軍の兵器は近年、高性能化が進み、台湾侵攻や海上封鎖を想定した軍事演習を重ねている。【写真】003型空母・福建、100式戦車…ほか、中国人民解放軍「最新兵器」の数々台湾や米軍、そし