TikTokをはじめとしたSNSで生まれた「横揺れダンス」。クラブミュージックに合わせてエビが跳ねるように左右に揺れる、という激しいながらも簡単な振り付けが若者にウケており、昨年頃から小中学生の間でも流行中のダンスミームだ。【写真を見る】〈エビが跳ねるように左右に揺れる〉様々な議論に発展した「横揺れダンス」流行をめぐり大人たちの苦労ももともと動画共有サービス『Vine』（現在はサービス終了）で、スキニーの