【ハーマル（ノルウェー）＝平地一紀】スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）第４戦が１２日、ノルウェーのハーマルで開幕し、女子１５００メートルは高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分５４秒９５を出し、Ｗ杯の個人種目では今季初の優勝を果たした。これで日本スケート連盟が定めるミラノ・コルティナ五輪の代表選考基準を満たし、４度目の五輪出場を確実とした。Ｗ杯の日本勢通算最多勝利も３７に更新した。女子５０