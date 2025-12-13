「女性トイレの行列問題」が深刻となっています。社会課題解決型トイレマップ『TOIMAP』を運営する株式会社KICKs（京都府京都市）が、同マップ保有の全国2万カ所以上のトイレデータと、各自治体が公開する「公衆トイレオープンデータ（2025年11月時点）」を組み合わせて、施設数100件以上の14都道府県（4383カ所）について分析したところ、男性個室1つに対する女性個室の比率は、「京都府」（2.20倍）が最も多くなりました。【調査