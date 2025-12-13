＜PGAツアーQスクール（最終予選）2日目◇12日◇ダイズ・バレーC＝6850ヤード・パー70、ソーグラスCC＝7054ヤード・パー70（フロリダ州）＞来季の米国男子ツアー出場権をかけた最終予選会。その第2ラウンドが終了した。【写真】来季の出場権獲得！ 歓喜の涙を流すシブコ今年の日本男子ツアー賞金王・金子駆大がダイズ・バレーCで1イーグル・3バーディの「65」をマーク。トータル7アンダー・首位タイに浮上した。杉浦悠太はソー