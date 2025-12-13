俳優の松平健さん（72）が12日、東京・上野東照宮で行われた『令和七年 黒豆奉納式』に登場し、2025年を表す漢字一文字を明かしました。奉納式では黒豆親善大使の松平さんが、江戸時代に篠山藩が徳川幕府に黒豆を献上したという史実を再現。背負子で運んだ新穀の黒豆を、松平さんが直接“鞘とり”を行い奉納しました。式を終え、司会者から「食べ物や食事の機会に希望、何気ない喜びを感じる瞬間はありますか？」と聞かれると、松