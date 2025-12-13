モデル・俳優の久間田琳加が１１日付で自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルを披露した。「冬も出してくよーーー♡」と投稿。黒のインナーにベージュのコートを合わせたコーディネートで、“りんか丈”と呼ばれるミニ丈で脚を出した姿を複数枚公開した。この投稿に「ホント可愛くて脚も長くて綺麗で素敵です」「可愛すぎて本当に癒しすぎるよ」「お顔もかわいいしスタイルも神」「綺麗なお脚」「綺麗なおみ足素