俳優の沢村一樹が１０日付で自身のインスタグラムを更新。原宿のイルミネーションに訪れていたことを報告した。「原宿の交差点。人の多さにびっくり！！」と投稿。表参道に一直線に伸びるイルミネーションをバックに自撮り写真を公開した。この投稿に「そこにいることにびっくり！！です」「イケオジがでちゃってる」「ビジュが良すぎます」「いつ見ても美しい」「目ヂカラカッコいいです…」「沢村さんにとりあえず釘付け