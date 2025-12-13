【モデルプレス＝2025/12/13】モデルプレスの独自企画「今月のカバーモデル」で2025年12月のカバーモデルを務めたのは、年末恒例企画「モデルプレス今年の顔」にソロ・グループの両方で選出された3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）のボーカル・ギターの大森元貴（おおもり・もとき／29）。「わかる！なんて言ってほしくない」--初のドキュメンタリー映画「MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORI