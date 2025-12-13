ＦＯＭＣ以降のドル安は一服ドル円も緩やかに上昇＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、今週のＦＯＭＣ以降のドル安は一服しており、ドル円も緩やかに上昇していた。一時１５６円台に上昇したものの、買戻しを強める動きまではなく、後半に１５５円台に伸び悩んだ。 市場では、来週の日銀決定会合での利上げ期待が急速に高まっているが、ロンドン時間に日銀が利上げで調整に入ったと伝わっていた。日銀が来週公表する