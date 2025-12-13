気象庁低気圧の影響で14日から15日にかけて北日本と北陸地方が大荒れの天気となるとして、気象庁は13日、暴風や暴風雪、高波への警戒を呼びかけた。北日本では大雪による交通障害、高潮に注意、警戒し、なだれや着雪への注意も必要としている。気象庁によると、低気圧が本州の太平洋沿岸を急速に発達しながら北海道付近に、別の低気圧も急速に発達しながら日本海中部から東北地方へ進む。北日本では雪を伴った非常に強い風が