ロシア・モスクワの裁判所は、ICC＝国際刑事裁判所の赤根智子所長らがプーチン大統領らに違法に逮捕状を出したとして、最長で懲役15年の有罪判決を言い渡しました。ロシア連邦捜査委員会は12日、モスクワの裁判所がICCの赤根智子所長ら判事8人とカーン主任検察官のあわせて9人に、欠席裁判で懲役15年から3年6か月の有罪判決を言い渡したと発表しました。赤根氏の刑期は明らかにされていません。赤根氏らは現在、ロシア国外にいるこ