俳優のピエール瀧が１２日付で自身のインスタグラムを更新。偶然の出会いがあったことを報告した。「家族でお寿司を食べに行ったら、なんと偶然隣がマリーンズの小島投手！野球の話をいろいろさせていただき楽しい時間でした。大感謝！」と投稿。今季の開幕投手も務めたプロ野球ロッテの投手・小島和哉とのツーショットを公開した。この投稿に小島から「ありがとうございました」とコメントが寄せられたほか、ファンから「電