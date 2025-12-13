※2025年10月撮影トップ画像は流山セントラルパーク下りホーム、筆者が降りた各駅停車つくば行が出発しました。新しいTX-3000系電車なので記念に撮影しました。駅名標。駅番号はTX11。※2025年10月撮影流山セントラルパークという名前の公園は、ありません。駅の東に大きな流山市総合運動公園があります。もしかしたら、この総合運動公園をセントラルパークと呼んだのでしょうか。ちょっと無理やりな印象ですが。（笑）上り電車