2026年1月13日よりテレビ朝日系で放送がスタートする竹内涼真主演ドラマ『再会～Silent Truth～』に北香那が出演することが決定した。 参考：北香那は『ばけばけ』の“第2のヒロイン”？ふじきみつ彦作品との縁がもたらす存在感 本作は、江戸川乱歩賞を受賞した横関大の同名小説を実写化するヒューマンラブミステリー。脚本を『僕の生きる道』シリーズ（フジテレビ系）や『フリӦ