毎日の仕事や家事・育児に追われて、常に忙しい現代人。中には「しんどい状態」が普通になってしまっている人も多いのではないだろうか。そして、そんな状態を我慢し続けている人も……。しかし、長期間の辛い状況に耐えられるほど人間は強くない。自分の心を大切にするために必要なことを解説しよう。※本稿は、精神科医の藤野智哉『「そのままの自分」を生きてみる精神科医が教える心がラクになるコツ』（ディスカヴァー・トゥ