12月13日に開催されるJ１昇格プレーオフ決勝で、勝点65でレギュラーシーズン４位の徳島ヴォルティスが、同69で３位のジェフユナイテッド千葉と敵地で対戦する。５年ぶりのJ１復帰を目指す徳島は、昇格を果たしたV・ファーレン長崎（２位）と１−１で引き分けてレギュラーシーズンを終えると、プレーオフ準決勝のジュビロ磐田（５位）戦も１−１でドロー。24分に先制を許したが、終盤の82分にトニー・アンデルソンが値千金の同