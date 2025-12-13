病院や診療所で処方された薬の情報を時系列で記録する「おくすり手帳」。患者の同意があればマイナ保険証でも投薬履歴は確認できるが、「おくすり手帳」の利便性にはかなわない。『医療費の裏ワザと落とし穴』302回では、マイナ保険証と一緒におくすり手帳も携帯すべき理由をお伝えする。（フリーライター早川幸子）制度移行の特例対応で期限切れの保険証が使えるのはいつまで？2025年12月1日で、従来の健康保険証は全ての公的