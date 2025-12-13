ゲオストアは12月13日に、サムスン電子ジャパン（サムスン）との提携によって、新品でも中古でもない「安心で新しい選択肢」として、メーカー純正パーツで再整備した「Samsung Galaxy」シリーズの、リファービッシュ（整備済み）品の販売を開始する。●中古スマホへの不安を解消「Samsung Galaxy」シリーズのリファービッシュ品は、「ゲオモバイル」の一部店舗（全国3拠点）、ゲオの公式オンラインショップ「ゲオオンラインス