元宝塚のトップスター・月城かなとが、13日までに更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜後10：00）の公式インスタグラムに登場。劇中で兄役の俳優・要潤との2ショットが公開された。【写真】「美男美女のご兄妹」“兄”とダブルピース2ショットを公開した月城かなと劇中で、要は御厨ホールディングス社長・御厨剛太郎の長男で同社専務を務める利人を演じる