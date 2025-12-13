テレビ東京は24日、『アスリート426人が一斉投票 一流が目撃！昭和・平成・令和スポーツ伝説の試合ベスト10』（後6：25〜9：54）を放送する。【番組カット】伝説の試合について語る当事者日本中が熱狂し、数々の名勝負が生まれた「昭和100年」。昭和・平成・令和の3世代にわたるスポーツ史の中から、超一流アスリートたちが目撃・熱狂・感動した伝説の試合を一斉投票。プロ野球界、サッカー界、五輪メダリストにメジャーリーガ