トレーラーハウスの壁面に設置された「ピュアエデン」（上）について説明する福井工業大の笠井利浩教授（左）＝2025年10月、石川県穴水町災害時、断水や停電でトイレが使えなくなる―。そんな課題を解消しようと、約70年にわたり雨どいを製造する老舗企業が、電気を使わず雨水をトイレ洗浄水として活用する薄型タンクを開発した。2025年10月、能登半島地震で被災した石川県穴水町にあるトレーラーハウスに取り付けられた。担当者