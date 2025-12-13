¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇDeNA¤«¤éÃæÆü¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÎÌîÄ¾¿ÍÁª¼ê¡£¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆþÃÄ¤«¤é7Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºßÀÒ¤·¤¿DeNA¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎÌîÁª¼ê¤Ï2018Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤ÇDeNA¤ËÆþÃÄ¡£21Ç¯¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Ê¹ß¤â1·³½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¤ë¤â¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï8»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢ÂÇÎ¨.176¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¡£ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÃæÆü¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎÌîÁª¼ê¤ÏDeNA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥³