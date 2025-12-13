物価の高騰が続く中、長く地域で親しまれてきた店の多くが経営のかじ取りに苦慮している。神戸市須磨区の須磨寺参道にある和菓子店「御菓子司 大師餅本舗」も、140年にわたり受け継いできた味を守り続けようと奮闘している店のひとつだ。店を切り盛りするのは4代目の野瀬慶子さん。小さい頃から年末年始の繁忙期には家族とともに店に泊まり込むこともあったといい、「慣れ親しんだ場所」だという。インタビューを受ける野瀬慶