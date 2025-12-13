ハンター製菓が展開する薔薇のチョコレートブランド『メサージュ・ド・ローズ』は、2025年ホリデーシーズンを彩る新シリーズ「Hiver(イヴェール)」を、公式オンラインショップにて販売中です。静寂に包まれた冬の夜をイメージしたパッケージに、薔薇の花びらを一枚一枚丁寧に表現した繊細なショコラが詰め合わせられた特別なコレクションです。 メサージュ・ド・ローズ「Hiver(イヴェール)」 販売期間：2025年ホリ