高級食品に特化した見本市「グルメ・セレクション展」が、2026年6月7日(日)・8日(月)の2日間、パリ・ポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場にて開催されます。今回はチーズと乳製品の専門展示会「サロン・ド・フロマージュ」と同時開催され、高級食材とチーズのシナジーによる集客力の向上が期待される注目のイベントです。 グルメ・セレクション展 開催日：2026年6月7日(日)〜8日(月)時間：9:30〜18:30会場：パリ・