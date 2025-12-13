日本漢字能力検定協会は12日、2025年の世相を1字で表す「今年の漢字」が「熊」に決まったことを発表した。各界のアスリートや芸能人らも、日刊スポーツに、それぞれの思いを込めた「今年の漢字」を寄せた。◇◇◇女優藤原紀香（54）は、自身の25年を表す「今年の漢字」を「環」とし、25年を振り返りつつ26年への抱負を語った。「環」は“輪”“巡って終わりがないこと”を意味する。25年は自身にとって“転機”