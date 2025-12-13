日本漢字能力検定協会は12日、2025年の世相を1字で表す「今年の漢字」が「熊」に決まったことを発表した。各界のアスリートや芸能人らも、日刊スポーツに、それぞれの思いを込めた「今年の漢字」を寄せた。◇◇◇アイドルグループのCANDY TUNEは、24年4月リリース楽曲「倍倍FIGHT！」がSNSなどで広がり大人気に。NHK紅白歌合戦出場も決めた。「倍」を選び、福山梨乃（27）は「曲が多くの方に届いて、出会いが増えて