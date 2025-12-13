ニューヨーク証券取引所のトレーダー＝12日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日ぶりに反落し、前日比245.96ドル安の4万8458.05ドルで取引を終えた。人工知能（AI）投資への過熱感が改めて意識され、先行きへの懸念から売り注文が膨らんだ。ダウ平均の銘柄ではないものの米半導体大手ブロードコムや米IT大手オラクルの株価下落を受けて、投資家がAI投資への警戒感を強