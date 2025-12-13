◇スペイン1部第16節Rソシエダード1ー2ジローナ（2025年12月12日サンセバスチャン）サッカーのスペイン1部レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）が12日、本拠ジローナ戦で先発フル出場するも立ち上がりの決定機を外すなど得点には絡めず。試合も勝ち点3“目前”から終盤の2失点で1ー2と痛恨の逆転負け。リーグ戦3連敗が決まると本拠サポーターから大ブーイングが沸き起こった。久保はリーグ戦3試合連続で先発