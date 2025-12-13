アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の9人組新グループ「MORE STAR」が12日、お披露目された。神奈川県・Kアリーナ横浜で開催された「KAWAII LAB.SESSION vol.17」に出演。デビュー曲「もっと、キラッと」セカンドシングル「ハグ！」を初々しく披露した。平均年齢は17・8歳とフレッシュな輝きを放つ。公演前の取材で、紫担当の萩田そら（20）が「やっと言えたなっていうのが一番」と率直な心境を話した。9人全員が研修生「KAWAII