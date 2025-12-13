＜いぎなり東北産RE：STRAT新たなステージへ＞日本武道館公演大成功、メジャーデビューとグループにとって大きな節目となった2025年も残りわずか。「いぎなり東北産RE:STRAT新たなステージへ」第3回のテーマは「2026年の誓い」に決定！さらなる飛躍を目指すメンバーに目標やビジョンを語ってもらいます。◇◇◇こんにちは♪いぎなり東北産の律月ひかるです。冬ですね〜。東京の冬は寒いけど、私はあ